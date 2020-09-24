عمر كمال يطمئن الجمهور على صحته: "أنا كويس"

طمأن مغني المهرجانات عمر كمال الجمهور على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

وكتب عمر عبر انستجرام: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أي تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل.. الحمد لله على كل شئ شكرا لكل أخ وأخت وفنان سأل عني بأتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".

ونشر محمود كمال، شقيق "عمر"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له وهو بأحد المستشفيات، مصحوبة بتعليق "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدًا، يا رب ولا أشوف فيك حاجة وحشة أبدًا ويبعد عنك أي شر يا رب".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت ضجة في الأيام الماضية بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة X6، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 2 مليون و250 ألف جنيه.

"كمال" في أول تعليق له على منتقديه بالسوشيال ميديا قال: "اشتريت العربية من شقايا وتعبي، ده رزقي وكفاحي في الغنا على مدار 14 سنة"، موجهًا رسالة لمنتقديه "أقول للمنتقدين روحوا اسألوا ربنا ليه رزقني وكرمني بعد كل التعب ده، الناس بتبصلي في رزقي معرفش ليه".