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سامح حسين للبنات والستات: "والنبي خفوا سجاير شوية خنقتونا"

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أحمد حامد دياب
01:34 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
سامح حسين

سامح حسين

نصح الفنان سامح حسين الفتيات والبنات بعدم التدخين وذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حسين: "البنات والستات الحلوين.. والنبي خِفّوا سجاير شويه خنقتونا" مضيفًا: "أنا قاعد في كافتيريا أنا والمدام وبناتي ومعظم الترابيزات اللي حوالينا الستات هم اللى بيشربوا سجاير.. ظاهرة غريبة جدًا بصراحة - مع احترامي ليهم طبعاً".

وعلقت أية محمد: "ربنا يهديهم يارب بجد حاجة محزنه جدا سواء الي بيشرب سجاير ستات أو رجالة يارب العادة السيئة دى تنتهي".

وردت ضحى الراوي: "المفروض الكافيهات/ المطاعم/ المولات تمنع التدخين واذا لا بد منها لازم تخصص مكان للمدخنين بعيد عن العوائل والاطفال".

وعلقت هاجر أحمد: "لأن حضرتك كل الأعمال اللي بتتذاع ع tv بتشجع الستات والبنات ع دا ع اعتبار أن دا روشنة وأنها انديبنتد ومن وغالبا مفيش مشهد بيخلا م المنظر دا تخلص السيجارة وتدخل ع اللي بعدها وحاجة آخر قرف حضرتك ..ربنا يرحمنا".

وكتبت شوشو حجازي: "عندك حق استاذ سامح بقيت حاجة تكثف عيب حقيقي ازاى أولادهم يحترموهم فى هذا المنظر".

وردت ميما رشدي: "مشكلة حياتي الأبدية   يارب الحاجات دي تتمنع من العالم وتختفي الجيوب الانفية كمان ونعيش في سلام". 

وعلق مصطفى عبدالرحمن: "كنت في مصيف السنه اللي فاتت و ظاهرة غريبة جدا بلاقي زوجات كتيره هم اللي بيدخنوا و أزواجهم بيتفرجوا عليهم". 

 

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