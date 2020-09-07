سامح حسين يتعاقد على مسرحية جديدة بمشروع "ميوزيكال شو"

قال إسلام إمام المخرج الرئيسي لمشروع "ميوزيكال شو"، إنه من المقرر أن يضم عددًا كبيرًا من الفنانين للمشروع، مشيرًا إلى التعاقد مؤخرًا مع سامح حسين، وذلك بعد ضم مي سليم وبيومي فؤاد.

ومن المقرر أن تبدأ العروض خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تتم البروفات خلال الأسابيع المقبلة.

ويتولى إخراج المسرحيات المخرجان الأساسيان إسلام إمام ومحمد جبر، ويقومان حاليًا بمتابعة آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع وتحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الافتتاح، وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعداداً لبدء العروض.