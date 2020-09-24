غرق طفلين في ترعة بسوهاج أثناء لهوهما بدراجة هوائية

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا، داخل ترعة بقرية الحريزات دائرة مركز المنشاه بسوهاج، حيث كانا يلهوان بدراجة هوائية، فسقطا في الترعة المجاورة للمنزل، وانتشلت الجثتين ونقلهما لمستشفي المنشاه المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين بترعة الحريزات الغربية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق هشام مصطفى، 6 أعوام، تلميذ، وشقيقه محمود، 4 أعوام، ويقيمان بذات الناحية، ونقلت الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال والدهما، مصطفى عبدالقادر، 48 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنّه أثناء قيام نجليه المذكورين باللهو مستقلين دراجة هوائية قيادة الأول، اختل توازنهما وسقطا بالترعة المشار إليها، ما أدى لغرقهما ووفاتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأنّ سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.