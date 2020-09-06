غرق مزارع في بئر صرف بسوهاج

لقي مزارع مصرعه غرقا إثر سقوطه في بئر للصرف الصحي، بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج.

جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى دار السلام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "شرف الدين.م.ع"، 25 عاما، مزارع، ويقيم دائرة مركز البلينا "جثة هامدة" إثر حادث غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والده "محمود.ع.م"، 55 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيامه وبرفقته نجله المتوفى بحفر بئر صرف صحي بمنزل ملك ابنة شقيقته، انزلقت قدمه وسقط بالبئر ما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.