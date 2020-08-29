غرق تلميذ أثناء اللهو في ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في أثناء اللهو داخل ترعة بقرية خارفة جرجا بسوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى المستشفى العام في جرجا.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ بغرق طفل بترعة بناحية قري خارفة دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفل معتز أيوب 10 سنوات، تلميذ ويقيم بذات الناحية وانتشلت الجثة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، بسؤال والده "أيوب.ج.ح" 41 عاما، سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه في أثناء قيام نجله المذكور باللهو على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.