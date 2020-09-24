استقرار أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، في أغلب البنوك المصرية، مع بداية تعاملات صباح اليوم الخميس.

وارتفع سعر الدولار، بشكل طفيف مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بالبنوك، عندما سجل في ختام التعاملات 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه مقارنة بأسعار البيع أول أمس الثلاثاء.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولارسجل سعر الدولار أمام الجنيه وهو أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية، في بداية تعاملات الخميس، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري، أعلن الثلاثاء الماضي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدراً أساسيًا للعملة الصعبة بجانب السياحة التي تضررت كثيراً بسبب تداعيات كورونا، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وإيرادات قناة السويس.

وهبط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019 – 2020 التي انتهت في يونيو، مقابل 9.8 مليار دولار في نفس الفترة في السنة المالية السابقة.

واستمر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية للربع الثالث على التوالي، حيث تراجع العجز بمعدل 39.2% ليقتصر على نحو 8.2 مليار دولار خلل الفترة من يناير – مارس 2020 مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.