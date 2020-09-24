تحذير عاجل لمواطني القناطر بشأن الفيضانات: "انقلوا متعلقاتكم"

أجرت لجنة برئاسة محمد علام، نائب رئيس مدينة ومركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المرور والتنبيه على المواطنين منتفعي أراضي طرح النهر، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه، مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي، حرصًا على الأرواح والممتلكات، يرافقه أحمد أبو الحسن مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية.

وفى مدينة بنها، أهاب المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر اتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبآ من ارتفاع منسوب المياه.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الازمة لاقدر الله.

وأكد المحافظ انه تم تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الامطار والسيول في فترة الشتاء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم .

رافق المحافظ في الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري والعميد محمد محروس مدير شرطة المسطحات.

فيما قال المهندس اشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر، إن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة مشيرا انه جري إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لمواجهة اي زيادات متوقعه لمناسيب مياه النيل علي أراضي طرح النهر.

وأوضح أن الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنه ولا إخلاء للمنازل، وأن المناطق المستهدفة برفع الطوارئ واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك في أراضي طرح النهر بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس، حيث جرى تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية؛ لمواجهة أي مفاحأت.