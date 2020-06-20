محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق طراد النيل في بنها

تفقد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، أعمال تمهيد وتجهيز طريق طراد النيل بداية من مدرسة الفتح الخاصة بمدينة بنها وحتى قرية جمجرة لاستكمال رصفة وتطويره.

ووجه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات أو البروز المخالف بحرم الطريق بعرض 16 مترا، للبدء في وضع طبقة الأساس من قبل الشركة المنفذة لأعمال الرصف بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

كما وجه المحافظ خلال الجولة، بمراجعة حرم الطريق من خلال نقل أعمدة الكهرباء وسرعة نقل المرافق في الأماكن التي ستحتاج إلى أعمال حفر وتخفيض سطح الأسفلت لتحقيق الارتفاع المطلوب بالطريق أسفل كوبري الفحص.

جدير بالذكر أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق بقرى كفر سعد وميت راضي وجمجرة كمرحلة أولى، بتكلفة 14 مليون جنيه وبطول 4 كيلو مترات.