محافظ القليوبية يتفقد رصف المرحلة الثانية بطريق طراد النيل في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل (بنها- جمجرة)، اليوم، بدءًا من مدرسة الفتح مرورا بكوبري الفحص ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، ويقوم على تنفيذه ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق جهاز تعمير القاهرة الكبرى .

وأكد المحافظ أن الطريق يجرى رصفه بطول 4500 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالمية في عمليات الرصف، من خلال لجنة متخصصة ستقوم بفحص الطريق في نقاط متفرقة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.