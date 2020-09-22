شروط وإجراءات حصول المتضررين من السيول على إعانات "التضامن" العاجلة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعداداً للتغيرات المناخية المقبلة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتي تصل في بعض المحافظات إلى سيول.

وأكدت الوزارة تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام لشراء مهمات الإغاثة، إضافة إلى تلك الموجودة بالمخازن، موضحة أنَّه يتمّ تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة

المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة وخسائر الممتلكات

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات، وغيرها.

وتُصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

وحددت التضامن عدة شروط للحصول على معاش الكوارث والنكبات كالتالي:

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث، ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي، ومستندات إثبات درجة القرابة، وإعلام الوراثة.

التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعى ليكونوا على أهبة الاستعداد

ويتبع وزارة التضامن 26 مركز إغاثة في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى لجان الإغاثة الفرعية، وتم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات، والهلال الأحمر ليكونوا على أهبة الاستعداد، إلى جانب التنسيق مع رؤساء الأحياء لتحديد أماكن الإيواء، وتجهيزها فى حال حدوث نكبة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال الإغاثة، لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين مادياً ونفسياً.