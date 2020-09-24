انقطاع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن حي بولاق الدكرور وأرض اللواء، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساءً غد الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة قطع الخدمة إلى قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم و300 مم، والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه في حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.