الشوباشي عن ترشحها بـ"القائمة الوطنية": أخدم بلدي في أي مكان

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، المرشحة على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، كل ما أفكر فيه من خلال ترشحي في البرلمان هو الدفاع عن الوطن وعن جميع قضاياه، وأنا أخدم بلدي في أي مكان.

وأضافت الشوباشي في تصريحات لـ"الوطن"، أنها داعمة بكل قوة لاستكمال المشروعات القومية العملاقة وخطة التنمية التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت أن مصر قبل عهد الرئيس السيسي كان منهارة على كافة المستويات وحالياً أصبح لدينا تطوير في كل القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والمواصلات وشبكة الطرق والإسكان.

الشوباشي: كرامة الوطن والعدالة الاجتماعية أهم أولوياتي

وأشارت الشوباشي إلى أن مصر خاضت معركة كبيرة للقضاء على العشوائيات واستطاعت أن تنقذ سكان هذه المناطق ووفرت لهم سكنا يليق بهم كمواطنين مصريين.

وأكدت أنها تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن كرامة الوطن ودعم الاستمرار في مشروعات التنمية، بجانب العدالة الاجتماعية باعتبارها أساس أي مجتمع.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر، ويستمر حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.