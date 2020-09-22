محافظ الدقهلية يجري فحص الأمراض المزمنة بمبادرة 100 مليون صحة

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التحاليل اللازمة، بمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، اليوم، وتابع أعمال فرق المبادرة بنطاق المحافظة، مؤكدا على تقديم كل التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتي تجري حاليا على مستوى محافظات مصر، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة لجموع المواطنين بأنحاء الجمهورية.

واستقبل محافظ الدقهلية، أعضاء فريق العمل القائمين على تنفيذ المبادرة لفحص العاملين بديوان عام المحافظة، وتابع خلال اللقاء أعمال المبادرة، والتي تتم من خلال فرق عمل طبية بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص العاملين وعمل التحاليل اللازمة لمرض الضغط والسكر، باعتبارهما من الأمراض المزمنة.

وأكد "مختار" على تقديم كل التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة بجميع المنشآت والمصالح بنطاق المحافظة، لتحقق المبادرة أهدافها المرجوة، وخلال اللقاء أجرى فريق العمل الطبي بالمبادرة التحاليل الطبية اللازمة للمحافظ.

وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة لمديرية الصحة وجميع العاملين بها من الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والعمال خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للمبادرات الرئاسية حرصا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، قيام جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع إجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فإن المبادرة يتم تنفيذها بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بالدقهلية منذ يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 13 ديسمبر القادم وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري وعمل التوعية الصحية للمواطنين.

وتجري هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة حيث يصل عدد الفرق ل 510 فريق ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.