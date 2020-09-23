تدشين مبادرة لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، مباشرته لفعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي على مستوى قرى ومراكز محافظة، وذلك ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم الكشف بالوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية، وتستهدف الفئة العمريه من بين 18 إلى 60 عامًا.

وشدد "حميدة" على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وأشار إلى دور الرائدات الريفيات بعمل دعاية وحشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأمراض المزمنة الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.