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الجزار يتابع مخططات أراضي الساحل الشمالي ويوجه بإنهاء "لوحات الاعتماد"

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الوطن
10:20 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
عاصم الجزار وزير الإسكان

عاصم الجزار وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

وأوضح الجزار، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه تمّ أيضًا استعراض موقف تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بتلك الأراضي، وكذا موقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتمّ تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولي أمام قرية "مراقيا"، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وأشار الجزار، إلى أنَّه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

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