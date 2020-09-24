"إذاعة حب" و"معكم منى الشاذلي".. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم على القنوات الفضائية، على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "العذراء والعقرب" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "فتوة الناس الغلابة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "كلبي دليلي" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "إذاعة حب" الساعة 8 مساءً، وفيلم "فاصل ونعود" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "الكماشة" الساعة 12.30 مساء، و"كامل الأوصاف" الساعة 4 مساء، وفيلم "بنت غير كل البنات" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "زوج تحت الطلب" الساعة 11 مساء.

ART أفلام

عرض فيلم "الشبح" الساعة 2 مساء، وفيلم "المخطوفة" الساعة 4 مساء، و"سمير أبو النيل" الساعة 6 مساء، وفيلم "الناظر" الساعة 8 مساء، وفيلم "الفرح" الساعة 10.30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

تعرض قناة "CBC دراما" مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 5 مساء، "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

تعرض القناة مسلسل "ختم النمر" الساعة 3 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، و"بين عالمين" الساعة 5 مساء، ومسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساء، و"يوميات ونيس ج3" الساعة 7 مساء، ومسلسل "نيللي وشريهان" الساعة 8 مساء، و"بين عالمين" الساعة 9 مساء.

ON دراما

تعرض قناة "ON دراما" مسلسل "المال والبنون ج2" الساعة 5 مساء، ومسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9 مساء.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.