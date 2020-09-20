ولاد العم ونيللي وشريهان.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية

روتانا سينما

عرض فيلم "الإخوة الغرباء" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الجلسة سرية" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "آسف على الإزعاج" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ولاد العم" الساعة 8 مساءً، وفيلم "بلطية العايمة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "نمس بوند" الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "آخر الرجال المحترمين" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "التحدي" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "أريد خلعًا" الساعة الساعة 7:30 مساءً، والفيلم الوثائقي "أغنية الوداع" الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "مريم" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"30 ليلة وليلة" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"مملكة الغجر" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "الصدمة 3" الساعة 5:30 مساءً، و"اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.