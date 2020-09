حكايات بنات والصدمة.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "أربعة في مهمة رسمية" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "امبراطورية ميم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "جوة اللعبة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "حلم العمر" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره" الساعة 10 مساءً، وفيلم "صباحو كدب" الساعة 12 منتصف الليل.

Dubai One

عرض فيلم Alone in Berlin الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم The Legend of Tarzan الساعة 8 مساءً، وA Dog's Purpose الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

تعرض قناة "DMC دراما" مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

تعرض قناة "CBC دراما" مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

تعرض قناة "صدى البلد دراما" مسلسل "مريم" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

تعرض قناة "ON دراما" مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "الصدمة 3" الساعة 5:30 مساءً، و"اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11:45 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.