"شوكت وشطانوفي".. عرض جديد لـ"مسرح مصر" غدا

تستعد قناة "MBC مصر"، لإطلاق عرض مسرحي جديد، لـ"مسرح مصر"، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً"، يحمل اسم "شوكت وشطانوفي".

وتدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدي الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها، ما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل، ما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وكان الفنان القدير لطفي لبيب، قد شن هجومًا على "مسرح مصر"، واصفًا إياه بـ"المهزلة"، فذكر أن المهزلة لم تّعد تناسبنا، "محتاجين كوميديا الموقف مش إفيهات مش ألفاظ مش ضرب"، موضحًا أنه يُحب الفنان أشرف عبد الباقي ويعتبره من الفنانين الكوميديين البارعين، "ده جميل".

وشدد لبيب، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة "cbc"، أمس الأربعاء، أنه يجب التركيز على إنتاج مسلسلات من أجل تصديرها للخارج بشروط مصرية، "لازم نقدم أعمال فنية جيدة، لازم ندخل خندق الأدب ونحتمي فيه".

ومن ناحية أخرى، أكد الفنان القدير، أنه ظل 6 سنوات ونصف السنة، مقاتلًا عسكريًا "قاعد في حفرة 6 سنين ونص"، وكتب كتاب "الكتيبة 26" منذ 45 عامًا ورغم ذلك لم يتم تجسيده في عمل فني، "للأسف متعملش ليه أنا مش عارف، عمالين نطالب بفيلم عن حرب أكتوبر، شكلنا لجنة قالوا نجيب أسامة أنور عكاشة ومجموعة يكتبوا لنا فيلم عن حرب أكتوبر برضه محدش عمل، لأن محدش هيعرف".