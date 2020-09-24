برلمانية: جارِ إنهاء عودة 20 من شباب دهمشا الناجين من الغرق

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إنه جارِ إنهاء إجراءات عودة 20 من شباب قرية دهمشا بمركز مشتول السوق والناجين من الغرق في رحلة هجرة غير شرعية في ليبيا.

وأكدت لـ"الوطن"، أنه تم التوصل مع الجهات المصرية الحكومية المعنية، ومنظمة الهجرة غير الشرعية الدولية، وتم تحديد مكان الـ20 شابا في منطقة الزاوية غرب ليبيا، وجارِ تجهيز أوراقهم والتنسيق مع القنصلية المصرية بتونس؛ وذلك لمتابعة الموقف، وأفادوا بأنه يتم التنسيق لعودتهم لمصر عن طريق خطوط جوية.

يستعد أهالي قرية دهمشا بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان اثنين من ضحايا الهجرة غير الشرعية، الذين لقوا حتفهم غرقا، إثر انقلاب مركب في البحر أثناء توجههم إلى ليبيا.

وقال حازم مفيد، أحد أهالي القرية، إن الجثيتن المقرر دفنهما قبل ظهر اليوم هما سعيد محمود غريب إسماعيل، مواليد 1977 وأحمد قطاب عبدالمنعم قطاب، مواليد عام 2003.

وأشار إلى استدعاء ذويهم لاستلام الجثتين من منفذ السلوم، ثم توجهوا إلى الإسكندرية ومنها إلى محافظة الشرقية لتشيعهما بمقابر أسرتهما في القرية.

وأضاف "أشرف.ا"، أحد أهالي القرية، أن الـ 2 شخصًا الناجيين من المقرر أن يتم ترحيلهم إلى مصر فيما لا يزال 15 آخرين مفقودين.

وكانت سادت حالة من الحزن في قرية "دهمشا"، التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وقال "أشرف.أ" أحد أهالي القرية لـ"الوطن"، إنَّ 39 شاباً من أبناء القرية، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، عدا شخص واحد يبلغ من العمر 35 سنة، قرروا الهجرة إلى إيطاليا، في رحلة غير شرعية، وتمكّن 22 فردًا من الوصول إلى إيطاليا، إلا أنَّ آخرين ما زالوا مفقودين حتى الآن.

وقالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، إنَّها تلقت شكاوى من الأهالي بشأن انقطاع أخبار أبنائهم بعد هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا.

وأضافت البرلمانية، لـ"الوطن"، أنَّها تسلمت كشفاً غير رسمي يتضمن أسماء 17 من أبناء القرية المفقودين من أصل 39 شابًا، حيث تمكن 22 منهم فقط من الوصول لوجهتهم، وذلك عبر بعض الأشخاص ممن سهلوا لهم السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وتقدمت النائبة بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزارء ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة، تتضمن أسماء الشبان الـ17 من أبناء القرية، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات رسمية.