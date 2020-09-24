تنفيذ مشروع "كلنا معاك" للرعاية الصحية للإعاقات الذهنية في دمياط

نفذت مديرية الشباب والرياضة، مشروع "كلنا معاك" للرعاية الصحية للإعاقات الذهنية بمحافظة دمياط، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، وجمعية الأسرة المتآلفة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة 170 من ذوي الإعاقة الذهنية من أبناء محافظة دمياط.

وتم إجراء كشف السمع وتوفير سماعات حسب الاحتياج، وكشف الرمد علاجيا، وتوفير النظارات الطبية وإقامة ندوات توعية لأولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية وتنظيم أنشطة ترويحية ورحلة ترفيهية بالحديقة الدولية، تحت إشراف غادة الجابري مسؤول المكتب.