تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه بمدينة السادس من أكتوبر اليوم

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن ضعف وانقطاع المياه عن مدينة أكتوبر بالكامل لمدة 15 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة نتيجة لتخفيف ضغوط المياه على مستوى المدينة .

وذكر الجهاز أن الانقطاع نظرا لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الفيوم وتنفيذ نفق بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خط مياه العكر قطر 1500 المسئول عن نقل المياه من مأخذ جزيرة الذهب إلى المدينة، وسيتم تخفيف ضغوط المياه على مستوى المدينة بالإضافة إلى احتمالية انقطاع المياه في المناطق والأدوار العليا لمدة 15 ساعة تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة، وذلك لأعمال ربط المسار الجديد.

وكشف الجهاز أن أبرز المناطق التي ستتأثر هي: «هرم سيتي، ابني بيتك منطقة 7.5، مساكن عثمان، إسكان الجيزة، 645 عمارة، أكتوبر الجديدة».

وأهاب الجهاز بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة، وسيتم توفير تانكات مياه للمناطق شديدة التأثر