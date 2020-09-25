الأرصاد: مناطق تتعرض لرياح خلال الأيام المقبلة.. بعضها مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني الرسمي حالة الطقس المتوقعة الثلاثة أيام المقبلة، وحددت الهيئة المناطق التي تتعرض لرياح تكون نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق كالتالي:

مناطق تتعرض لرياح الأيام المقبلة

تتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وتهب رياح نشطة على بعض المناطق بشمال الصعيد، كما يتعرض جنوب الصعيد لرياح معتدلة تنشط غربًا مثيرة للأتربة اليوم الجمعة.

كما تتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لرياح معتدلة تنشط أحيانا غدا السبت، وتتعرض القاهرة الكبرى لرياح معتدلة تنشط أحيانا الأحد.

توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الطقس الـ72 ساعة المقبلة بأن يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وحار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء، ومائل للحرارة نهارا لطيف ليلا شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا جنوب الصعيد اليوم الجمعة.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا جنوب الصعيد غدا السبت.

ومتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، حار نهارا معتدل ليلا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا شمال الصعيد، وحار نهارا معتدل ليلا جنوب الصعيد الأحد.

وتوقع خبراء الارصاد تعرض السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة اليوم الجمعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء غدا السبت.