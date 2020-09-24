30% نواب و70% وجوه جديدة.. ملامح القائمة الوطنية لانتخابات النواب

يعكف القائمون على تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، اليوم، على مراجعة أوراق المرشحين تمهيدا للتقدم بها غدا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، السبت 26 سبتمبر الحالي.

وتضم القائمة الوطنية 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب حزب الوفد الذي لم يُحسم موقفه النهائي حتى الآن وسط خلافات داخلية.

ومن المقرر أن تخوص القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع، بواقع 100 مقعد لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و100 مقعد لقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و47 مقعد لقطاع شرق الدلتا، و47 مقعد لقطاع غرب الدلتا.

130 مرشحا بالقائمة حتى الآن بين حزبين ومستقلين

وبحسب المؤشرات الأولية لتشكيل القائمة الوطنية التي حصلت "الوطن" على أسماء 130 مرشحا منها، تم اعتماد نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى بين حزبيين ومستقلين، وعدد كبير من الشباب والمرأة، فيما خلت من أسماء شخصيات أخرى بارزة، من المتوقع أن تخوض الانتخابات في الدوائر الفردية.

وشملت القائمة على عدد من نواب البرلمان بواقع 40 مرشحا بما يعادل 30% إيهاب الطماوي، وإيهاب العمدة، وشادية خضير، وغادة عجمي، وعلاء عابد، وعبدالوهاب خليل، وصلاح أبو هميلة، وسعد الجمال، وأيمن أبو العلا، ومصطفى بكري، وكريم درويش، ومايسة عطوة، وطارق الخولي، محمد عطية الفيومي، عاطف ناصر، وإيناس عبدالحليم، وأحمد بدوي، وسلاف درويش، وأحمد السجينى، وهالة أبوالسعد، وأشرف رشاد عثمان، وسحر طلعت مصطفى، وسوزى ناشد، والسيد الشريف، وطارق رضوان، وأشرف رشاد الشريف، وعبلة الهوارى، وسحر صدقى، وسامر التلاوي، ومحمود بدر، وعبدالهادي القصبي، ومعتز محمود، وعماد سعد حمودة، ومحمد إسماعيل، وفخري طايل، وأحمد الخشن، ومحمد المرشدي، ويسري المغازي، وهشام الشعينى، ومحمد كمال مرعي، وليلي أبو إسماعيل.

وسيطر على القائمة ترشيح 90 وجه جديد يما يعادل 70% يخوض الانتخابات لأول مرة، وهم أحمد سمير، يوسف الحسيني، أحمد زيدان، محمد ماهر، مرثا محروس، صفي الدين خربوش، أحمد فتحي، محمد تيسير مطر، أميرة صابر، نافع عبدالهادي، صبورة السيد، هند رشاد، ماهياتاب محمد، وسحر الجزار، وغادة حسن، وابتهاج الطوخي، ألفت كامل، وأحمد سعد الدين، وفريدة الشوباشي، هشام الحصري، أحمد العوضي، فوزي فتى، السيد سمير، مصطفى الإمام، ولاء عبدالفتاح، نسرين عمر، شيماء محمود نبيل، ميرفت عازر، حسن عمر حسنين، عبدالله أحمد، أميرة العادلي، محمد عبدالعزيز، مي كرم جبر، عبدالحميد الدمرداش، هيام الطباخ، هدى الطنباري، مني عبد العاطي، دميانة لويس، عمرو درويش، محمد فوزي الرفاعي، سعيد عمارة، عاطف مغاورى، ضحى عاصى، علاء عصام، مارسيل سمير، محمد مصيلحى.

كما شلمت الوجوه الجديدة، أحمد مهني، سامي فتحي سوس، إلهامي البارودي، أحمد نشأت منصور، رحاب الغول، محمد الجارحي، ابتسام أبوطالب، يوسف الشاذلي، بثينة يوسف، أحمد فتحي، أحمد مقلد، عمرو يونس، غادة علي، نشوى الشريف، رشا أبو شقرة، أحمد رمزي، هادية السعيد، إيمان عبدالقادر، رحاب عبدالغني، خالد بدوي، رشا فايز، طلعت عبدالقوي، أحمد يحيى الجحش، علي محمد عز، محمد أحمد زايد، موسى صقر عبدالفتاح، مها أبو سالم، منال رسلان، أمال عبدالحميد، دعاء عريبي، رشا رمضان، ، ميرفت مطر، عبدالمنعم أمام، محمد وفيق عزت، عباس عصمت السادات، أحمد بهاء شلبي، هناء سرور، شيرين القشاش، شيرين طايل، غادة قنديل، سلمي مراد، حنان بشار، سحر العشري.

وكان لتنسيقية شباب الأحزاب نصيب في مقاعد القائمة الوطنية بواقع 26 مرشحا من أعضائها، بينهم 14 شابا: محمد عبدالعزيز، محمد تيسير مطر، أحمد زيدان، أحمد فتحي، محمود بدر، عمرو درويش، أحمد مقلد، عمرو يونس، طارق الخولي، أحمد رمزي، علاء عصام، رحاب عبدالغني، خالد بدوي، ومحمد إسماعيل، و12 امرأة: هادية السعيد، إيمان عبدالقادر، رشا فايز، هيام الطباخ، غادة علي، نشوى الشريف، رشا أبو شقرة، مي كرم جبر، مارسيل سمير، أميرة صابر، مارثا محروس، وأميرة العادلي.