5 نواب وأرملة شهيد ضمن مرشحي القائمة الوطنية للبرلمان بالقليوبية

أعلنت مصادر مطلعة بحزب مستقبل وطن، اليوم، اختيار مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن محافظة القليوبية.

وضمت قائمة المرشحين 5 نواب بالبرلمان المنقضي مدته، وعددًا من مرشحي تنسقية شباب الأحزب، وممثلين عن أحزاب الحرية والتجمع والإصلاح والتنمية ومستقبل وطن.

وشملت أسماء المرشحين كلًا من النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الفيومي ممثلًا لحزب الحرية، والنائب حسن عمر حسانين عن مستقبل وطن، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن، ومدحت الكمار بديلًا للنائب مصطفي الكمار الذي حالت الظروف دون ترشحه هذه الدورة، والدكتور عبدالله احمد عبدالله عن تنسيقية الأحزاب، ومحمد عبدالعزيز مؤسس حركة تمرد ابن مدينة شبرا الخيمة، وأميرة العادلي عن تنسيقية الأحزاب، والنائبة سولاف درويش عن قائمة "تحيا مصر" وحزب حماة الوطن.

وضمت القائمة أيضًا دعاء عبدالحفيظ، ومنيرة عبدالحليم رزق، ومارسيل صدقي ممثلة لحزب التجمع، وإيرين سعيد ممثلة لحزب الإصلاح والتنمية، وسامية زين العابدين عن حزب مستقبل وطن، وهي أرملة الشهيد عادل رجائي.

وشهدت الترشيحات تغييرات بنسبة بلغت 99% عن قائمة "تحيا مصر" التي مثلت المحافظة خلال الانتخابات الماضية في عام 2015، حيث لم يتم اختيار سوى النائبة سولاف درويش عن القائمة الماضية لخوض الإنتخابات ضمن القائمة الجديدة بجانب 4 نواب من المجلس المنقضي مدته، وجميعهم خاص المعركة الإنتخابية في 2015 فردي ما بين مستقل واحزاب الحرية ومستقبل وطن.

وتعد اختيارات شباب تنسيقية الأحزاب هي مفاجاءة القائمة حيث تم الدفع بعدد من الوجوه الجديدة، أبرزها الدكتور عبد الله أحمدعبد الله، وأميرة العادلي، ومحمد عبد العزيز مؤسس حركة تمرد الذي خاص انتخابات 2015 عن دائرة شبرا فردي، ولم يوفق وقتها.