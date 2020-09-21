منع التدخين وعدم اصطحاب الأطفال.. خطة الصحة لتشغيل الأندية الصحية

حصلت "الوطن" على نسخة من خطة وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، لضوابط تشغيل الأندية الصحية وصالات الجيم بالفنادق بداية من اليوم، والتي هدفت إلى:

1- منع انتشار الإصابة بمرض كورونا المستجد وذلك عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض ومنع حدوثه .

2- الحد من تسرب مرض كورونا المستجد من نطاق المنشأة (النادى الصحى) إلى المجتمع والعكس .

وحددت الخطة مقومات البيئة الصحية داخل الأندية الصحية والتى شملت:

* التهوية الجيدة:

وذلك عن طريق توافر مصدر متجدد للهواء داخل جميع مناطق النادى الصحى ويفضل التهوية الطبيعية، ومنع التدخين فى جميع أرجاء النادى الصحى (داخل صالات الألعاب أوخارجها).

* الإضاءة:

يجب أن تكون الإضاءة مناسبة للحفاظ على مستوى رؤية جيد لمنع حدوث الإصابات.

*مصدر مياه آمن:

يأتى عن طريق شبكة مياة حكومية خاضعة للإشراف الصحى وتوفير أدوات الغسيل والتطهير طبقا للاشتراطات الصحية .

*دورات المياه:

يجب أن تكون مناسبة لعدد كاف من العاملين ورواد النادى، مع توافر ماء صحى آمن بها ووجود الصابون والمطهرات وكذلك المناديل الورقية للتجفيف.

* النفايات

حيث يتم التعامل مع النفايات بانتظام فى الأماكن المخصصة لها تبعا لتعليمات مكافحة العدوى.

ضرورة الفحص الحرارى للمترددين على الأندية الصحية

ووضعت الخطة المحاور الرئيسية لمواجهة مرض كورونا فى الصالة وهى كما يلى:

1- رفع الوعى الصحى بين العاملين والمشاركين

.2- رصد المرض فى جميع المنشآت

3- معرفة إجراءت التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها

.4- النظافة العامة والتطهير .

5 - الالتزام بارتداء الكمامة والواقيات الشخصية الإضافية لبعض الفئات مثل عمال النظافة

.6- الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المشاركين فى أماكن محدودة ومنع التكدس.

وحددت الخطة الإجراءات العامة التى يجب تطبيقها لمنع انتشار المرض وهى:

*استخدام أجهزة الفحص الحرارى عن بعد لفحص جميع الحضور قبل دخولهم النادى واستبعاد من تظهر عليه حرارة أو أعراض تنفسية، وتوجيهه لأقرب منشآة طبية للفحص.

* التزام جميع العاملين وموظفى الاستقبال بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم مع استثناء اللاعبين والمدربين.

* المحافظة على التباعد الجسدى (مسافة لاتقل عن مترين) مع جميع الحضور، وتجنب حدوث الازدحام.

*التزام كل فرد بأدواته ومستلزماته الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين.

* الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية مع التخلص الآمن منها.

* الحرص على أن يكون مكان اللعب نظيفا وصحيا عن طريق مسح وتطهيرالأسطح (الأجهزة - الأدوات الرياضية - الكراسى - المناضد- الهواتف - لوحات المفاتيح) بالكلور المخفف أو المطهرات.

* غسل الأيدى لمدة لا تقل عن نصف دقيقة بالماء والصابون أو فركها بكحول 70% دوريا.

*تجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدى غير نظيفة.

*عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.

* تجنب المصافحة والعناق والتقبيل مع الآخرين.

*الحد من استخدام الموبايل وضرورة تطهير الأيدى قبل استخدامه.

*عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.

* توعية الموظفين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى.

* نشر الرسائل التوعوية وبوسترات الوقاية بجميع أماكن تردد الموظفين والعاملين والزوار.

* توفير المستلزمات الوقائية ومستلزمات التطهير.

* توفير مطهرات اليد بشكل مستمر وبأماكن واضحة.

* الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسارات اللازمة عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منها.

نسبة حضور اللاعبين بصالة الجيم 50% من الطاقة الاستيعابية

وبالنسبة لصالات الألعاب ( gym) فهناك إجراءات خاصة يجب مراعاتها وهي:-

1- المحافظة على التباعد الجسدى (مسافة لاتقل عن مترين مع جميع الحضور وتجنب الزحام).

2- إعادة ترتيب الأجهزة الرياضية داخل صالة التمرين بحيث تحقق 50% من السعة الاستيعابية للصالة.

3- ترتيب مناطق الانتظار ومناطق الخدمة وغرف الاستراحة لتوفير المسافة المناسبة وتنظيف وتطهير المناطق بانتظام بين الاستخدام .

4- مسح وتطهير وتنظيف مقابض الأجهزة والأوزان والمعدات الرياضية والأسطح المشتركة بعد كل استخدام.

5- توفير مناديل مبللة مطهرة أو منظف حتى يتمكن العملاء من مسح الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر فى معدات الصالة الرياضية.

6- وضع اللافتات الإرشادية اللازمة لتحقيق التباعد الجسدى والتنظيم للأيدى بعد كل نشاط .

7- وضع اللافتات الإرشادية اللازمة لتحقيق التباعد الجسدى والتنظيف المتكرر للأيدى بعد كل نشاط .

8- تدريب جميع الموظفين على إجراءات السلامة المذكورة.

9- تفعيل نظام الحجوزات عبر الإنترنت لفصول اللياقة البدنية واشتراكات الصالة وتشجيع المترددين على الدفع الإلكترونى لتجنب تداول الأموال.

10- الوضع فى الاعتبار عمليات تسجيل الوصول بالاستقبال إلكترونيا بدون تلامس.

11- ضمات المعدات الكافية للمستفيدين لتقليل المشاركة إلى أقصى حد ممكن أو الحد من استخدام المعدات من قبل مستخدم واحد فى كل مرة والتنظيف بين الاستخدام .

12- تحديد ساعات الصالة الرياضية للسماح بالتظهير الشامل بنهاية كل يوم .

13- تطهير غرف الملابس دوريا مع التوصية بمنع تغيير الملابس داخل النادى الصحى لمنع التزاحم داخل غرف تبديل الملابس والحمامات والتوصية بقدوم اللاعب بملبس اللعب دون تغييره.

ومنعت الضوابط منعا تاما دخول منطقة البخار "steam"، لخطورتها من حيث زيادة قدرتها على حمل الفيروس أكبر فترة وزيادة القدرة على نقل العدوى فى هذا المكان المغلق والمحمل بالبخار.

بالنسبة لـ السبا spa

1- يجب على العاملين الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية مع ضرورة الفحص الطبى الدورى لهم .

2- يتم عمل المناظرة الحرارية لجميع مرتادى منطقة السبا.

3- يجب المحافظة على مسافة كافية لا تقل عن مترين وعدم زيادة العدد عن فردين داخل الغرفة.

4- يجب على جميع المدلكين والمنتفعين لبس الكمامات الصحية طول فترة الجلسة.

5- يجب على مستخدمى السبا غسل أيديهم بالماء والصابون بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل فى كل مرة.

- الساونا

1- لا بد أن تعمل غرفة الساونا فى درجات حرارة تتراوح ما بين 70 - 100 درجة مئوية، على أن يكون لها أثاث خشبى مسامى يمكن أن يجعل من الصعب على أى فيروس البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.

2- منع دخول المشاركين فيها إذا كانوا يشعرون بأى مرض بأى شكل من الأشكال أو بصورة عرضية.

3- يجب أن يكون التنظيف العادى باستخدام منتج تنظيف معتدل لإزالة الشحوم والدهون (صابون لطيف).

4- يمنع تماما أن يزيد العدد داخل الساونا على 25% من الطاقة الاستيعابية لها وبما يحقق مسافة مترين بين المتواجدين.

- الجاكوزى

1- يتم تنسيق مواعيد الدخول والحجز لكل حوض قبل الوصول للنادى الصحى مسبقا.

2- عدم تواجد أكثر من فردين وبما يحقق مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

3- الالتزام بالتباعد الكامل بين كل حوض جاكوزى والحوض الملاصق له.

4- منع التزاحم وتنظيم الدخول والخروج إلى غرف تبديل الملابس.

إضافة الكلور إلى الماء لقتل الجراثيم حيث يمكن أن يقتل الكلور معظم الجراثيم خلال دقائق.

5- يوصى بأن تتراوح درجة الحموضة بالماء ما بين 7.2-7.8، وأن يكون تركيز الكلور الحر لا يقل عن 3 أجزاء فى المليون على الأقل فى أحواض المياه الساخنة.

6- ضرروة الاستحمام الجيد واستخدام الصابون قبل الدخول لمنطقة الجاكوزى للتخلص من أى دهون أو تعرق قبل استخدام أحواض الاستحمام.

7- منع دخول منتجات العناية الشخصية مثل العطور وبخاخات الشعر والكريمات وما إلى ذلك المواد الكيميائية "السيئة" فى أحواض الاستحمام الساخنة والباردة.