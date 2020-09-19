لصق دعاية انتخابية على صناديق القمامة بالمنوفية.. والمرشح يتهم منافسيه

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام أنصار المرشح الفردي لمجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية عادل لبيب أبو فرج، بلصق دعاية انتخابية له على صناديق القمامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وعليها ملصقات المرشح مصحوبة بتعليقات ساخرة من المرشح، لعدم تقديره المكان الذي يقوم بلصق الدعاية الانتخابية وصورته عليه، معتبرين ذلك سوء تصرف من قبل حملته الانتخابية.

من جانبه، أكد عادل لبيب أبو فرج، المرشح لمجلس النواب عن الباجور بمحافظة المنوفية، والحاصل علي رمز "الكف"، أن أنصاره لم يقوموا بلصق تلك الدعاية على صناديق القمامة، موضحًا أنه من المحتمل أن أحد المرشحين المنافسين قام بذلك بعد الحصول على تلك الدعاية بشكل أو بآخر بغرض الإساءة له.

وأضاف المرشح لـ"الوطن"، أنه من غير المنطقي القيام بمثل تلك المواقف غير المسؤولة، موضحًا أنه يدير الحملة الانتخابية الخاصة به بكل شرف دون تجاوز في حق المرشحين الآخرين.