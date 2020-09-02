دعاية انتخابية مكثفة لمرشحي الشيوخ قبل جولة الإعادة بقنا

كثف المرشحون الستة لانتخابات الشيوخ بقنا، دعايتهم الانتخابية، اليوم، قبل أيام من جولة الإعادة، حيث نظم أنصار مرشح حزب المؤتمر اللواء نبيل بخيت، ابن قرية أولاد نجم بنجع حمادي، مؤتمرًا حاشدًا أعلنوا فيه دعمه والتصويت لصالحه.

وواصل المرشح المستقل، عبدالفتاح دنقل، زياراته لدواوين عائلات مركز قوص وقفط ومركز قنا، لحشد الدعم والتصويت لصالحه، كما عقد المرشحون الثلاثة عن ائتلاف دعم مصر، لقاءات مع العائلات في دواوينهم بقوص وأبوتشت ونجع حمادي ودشنا.

وقالت مصادر مقربة من الشعب الجمهوري، إن "أحمد أبو هشيمة" سيعقد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشح الحزب "عبدالراضي عربي" ابن مركز قوص، يوم ٥ سبتمبر الجاري.