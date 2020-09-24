بشرى لأصحاب المعاشات.. مزايا كبيرة بقانون الرعاية الاجتماعية

يتضمن قانون التأمينات والمعاشات والرعاية الاجتماعية تسهيلات وامتيازات كبيرة لأصحاب المعاشات حيث يمنح قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، خدمات وامتيازات وتخفيضات مهمة لأصحاب المعاشات، وذلك في إطار الرعاية الاجتماعية.

ونص القانون على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، قراراً بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة وكانت أبرز الامتيازات والتسهيلات وهي:

- تخفيض تذاكر المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض العلاج بالمستشفيات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

- تخفيض على تذاكر الطيران بشركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- تيسيرات للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

كما نص القانون على عدد من الخدمات الأخرى منها:

- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل لغير القادرين والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.