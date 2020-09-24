ضبط كيلو "فودو" وسلاح ناري مع عاطلين بمدينة نصر

تمكّنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 1.195 كيلوجرام، فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات نارية من العيار ذاته، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للاتصال بعملائهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.