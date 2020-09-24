خريطة انقطاع وضعف المياه في 8 مناطق بالجيزة و6 أكتوبر غدا

تتعرض بعض المناطق لانقطاع المياه في كل من محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر غدًا الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أماكن وأسباب ومواعيد انقطاع المياه في الجيزة و6 أكتوبر، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن انقطاع المياه في 6 أكتوبر

نوه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بتخفيف ضغوط المياه على مستوى المدينة، واحتمالية انقطاعها في المناطق والأدوار العليا، تبدأ من الجمعة 25 سبتمبر وتستمر لمدة 15 ساعة.

وأوضح جهاز المدينة أنّ المناطق المتأثرة أيضا هي "هرم سيتي، ابني بيتك منطقة 7.5، مساكن عثمان، إسكان الجيزة، 645 عمارة، أكتوبر الجديدة".

وذكر الجهاز أنّ سبب ضعف وانقطاع المياه بالمدينة يرجع لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الفيوم، وتنفيذ نفق بتقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم، ما يتطلب تحويل مسار خط المياه العكرة قطر 1500 المسؤول عن نقل المياه من مأخذ جزيرة الذهب إلى المدينة.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم توفير تانكات مياه للمناطق شديدة التأثر.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيانها، أنّ المناطق التي تتعرض لانقطاع المياه "حي بولاق الدكرور، أرض اللواء " لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت.

وذكرت الشركة أنّ انقطاع المياه بسبب تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعيق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الانقطاع، فضلًا عن تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.