حبس صاحب محل كشري أشعل النيران في منزل طليقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة صاحب محل كشري بمركز بلبيس بالحبس 3 سنوات بتهمة إشعال النيران في منزل طليقته وإصابة 5 أشخاص.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بوقوع مشاجرة في مدينة بلبيس ألقى خلالها شخص كمية من البنزين على الطرف الآخر داخل منزلهم، ما أسفر عن إصابة 5 بحروق بسيطة.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين أن وراء الواقعة مالك محل كشري طليق إحدى المصابات حيث قام بإشعال النيران في المنزل بسبب خلافات مع طليقته ورفضها العودة لها مرة أخرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.