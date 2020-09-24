3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل في مستشفى بفيصل

اندلع، منذ قليل، حريق هائل في مستشفى خاص بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المستشفى والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مستشفى خاص بمنطقة فيصل.

وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في مخازن مستشفى خاص بمنطقة فيصل وامتد إلى جزء كبير من المستشفى.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المستشفى، وجارٍ التعامل مع الحريق في محاولة لإخماده.