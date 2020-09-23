السيطرة على حريق هائل في منزل 3 طوابق بالمحلة دون إصابات

شهدت قرية "محلة أبوعلي"، التابعة لمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، اندلاع حريق هائل، قبل قليل، في أحد المنازل المأهولة بالسكان، مكون من 3 طوابق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي شارع "المصرف"، باندلاع حريق هائل في أحد المنازل، فتم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية، مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وتبين من خلال التحقيقات والمعاينة المبدئية أن السبب في الحريق حدوث ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.