مليار و96 مليونا لتنفيذ 19 مشروعا في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و106 ملايين جنيه منهم 19 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعي الطرق والكباري والأبنية التعليمية بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة بلغت مليار و96 مليون و800 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة بلغت 968 مليونًا و900 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق شملت تلك المشروعات ازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين بطول 37.5 كم وبتكلفة 813 مليون جنيه، واستكمال طريق أبوالأخضر/ العلاقمة ( القطاع الأول) بطول7 كم وبتكلفة 55 مليونًا و900 ألف جنيه، وكذلك إنشاء نفق ميدان عرابي بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفتح الطريق أمام السيارات وعبورالمواطنين.

وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ عدد 16 مشروعًا بتكلفة 127 مليونًا و900 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات لإضافة 57 فصلًا وإنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات لإضافة 57 فصلًا وبتكلفة 24 مليونًا و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الزنكلون الثانوية لإضافة 12 فصلًا وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة منصور سالم الزنفلي الرسمية للغات لإضافة 14 فصلًا وبتكلفة 9 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة زين العابدين الابتدائية لإضافة 16 فصلًا وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة عبدالرحمن كريم للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الشيخ رأفت إبراهيم الإعدادية لإضافة 15 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين بتكلفة 7 ملايين جنيه، وانشاء جديد لمبني مخازن التربية والتعليم بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، واحلال كلي لمدرسة نشوه للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلًا وبتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق لإضافة 28 فصل وبتكلفة 30 مليون جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة بردين الاعدادية المشتركة لتطوير 17 فصلًا وبتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال توسعة 12 فصلًا بمدرسة اولاد وافي للتعليم الأساسي بقرية الشبانات بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة 4 فصول بمدرسة بهنباي الثانوية بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الحرية الابتدائية بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.