حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي للأبراج الخاصة بهم، كما أنهم يقومون بالبحث عن البرج الخاص بالاشخاص المقربين منهم لتحديد الصفات الشخصية لهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على استنتاج واكتشاف الكثير من حولك.. وقد تميل لتنمية ممتلكات، فقط عليك بمقاومة رغبات التبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بلقاءات مهمة وقد تكون هناك فرصة أكبر للتفاهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

لديك الكثير من الواجبات لتقوم بها وتستطيع أن ترتب أولوياتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك ويمنحك كل النشاط والطاقة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اقتران القمر مع المشتري وبلوتو يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر.. احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم ميلك للعصبية ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.