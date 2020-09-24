مشروعات قومية بتكلفة مليار جنيه لمجابهة الأمطار والسيول بالبحر الأحمر

شيدت الدولة عدة مشروعات قومية تمثلت فى عدد من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قاربت تكلفت مشروعات الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر من المليار جنيه مصري والتي كانت لها الفضل في حماية المحافظة من السيول وذلك بعد فاجعة كارثة السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب شمال المحافظة وتسببت في خسائر فاجعة في الأرواح والممتلكات.

كانت ضربت السيول خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى، عدة مناطق صحراوية بمحافظة البحر الأحمر، حيث لم تصل للمناطق السكنية وذلك بفضل المرحلة الأولى للمشروعات القومية التي شيدتها الدولة لمجابهة السيول بعد أكتوبر 2016.

وتمكنت تلك المشروعات بالفعل من حجز مياه السيول خلال السنوات الأربعة الماضية وخاصة سد وبحيرة وادي الدرب بطريق الشيخ فضل الذي يعتبر مصب ونحر المياه الرئيسي المواجهة لمدينة راس غارب، حيث استطاعت تلك البحيرات التابعة لسد وادي الدرب وادي السهل من السيطرة علي المياه وأمن الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة بمدينة غارب.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عن مشروعات جار تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف الموارد المائية وتتضمن إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وتجرى الإدارة العامة للمياه الجوفية، تنفيد المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول، بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير.

وبحسب مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أن أعمال المشروعات التى تجرى برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يجرى فيها أعمال الحفر بالبحيرتين بمنطقة وادى عربة، وأن العملية يقوم بالإشراف عليها إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر، التابعة لقطاع المياه الجوفية، وكذلك جارى إنشاء بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة بقرية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر.

وفي مدينة سفاجا وسط البحر الأحمر تجرى إنشاءات بحيرة وحاجز ترابى ضمن حماية مدينة سفاجا من أخطار السيول ،حيث يتم بها أعمال مبانى الدبش بالمونة للحاجز خلف البحيرة، ويقوم مهندسى الإدارة بالمرور مع لجنة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة سفاجا بالمرور على أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بأودية سفاجا وأبو ماية والبارود الأبيض وجاسوس وذلك من الكيلو 23 طريق قنا- سفاجا وحتى الكيلو 22 طريق القصير وعددها 5 سدود، كما تم المرور على البحيرة الصناعية الجارى تنفيذها حاليا بوادى سفاجا.

وفى مدينة القصير،جنوب البحر الأحمر تجرى الإدارة العامة أعمال الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها بمدينة القصير بأودية النخيل - القصير -العنز – العمبجي، حيث يجرى العمل حاليا أعمال الدبش بالحواجز الترابية خلف البحيرات، وجارى أعمال الدبش بالقناة الصناعية وكذلك أعمال التنسيق بخصوص الأعمال الجارية بالقناة الصناعية المتقاطعة مع الطريق الداخلى بالمدينة.