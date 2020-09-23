محافظ البحر الأحمر: نعمل على استعادة ثقة المواطن في الدولة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المواطن على مدار السنوات الماضية أصابته حالة من حالات انعدام الثقة بينه وبين الدولة.

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه منذ عام 2014 مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الآن، ما تظهره الدولة وما تبديه للمواطن تجعله يستعيد ثقته في الحكومة من جديد، لأن كل ما تقوله تنفذه فورا، ولا يوجد مجال لـ "الكوسة" أو غيرها، وأي انحراف عن ذلك يتم ضبطه في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن الدولة تعمل على استعادة ثقة المواطنين في المحافظين من جديد خلال الفترة المقبلة، من خلال مساعدة المواطنين، والسماع لطلباتهم.