الخميس.. صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية لمستحقي العلاوات الخمس

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّه سيتم صرف المعاشات بدءًا من الخميس الأول من أكتوبر، لنحو 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

وأضاف عوض، في بيان عنه، قبل قليل، أنّه سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التامين الاجتماعي إلى أنّه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ومواجهة تحدي فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن، لـ3 شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة.

وأكد أنّ خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى، وعددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 أكتوبر، أما الشريحة الثالثة وعددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 و11 أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات، والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.

وأوضح عوض أنّه جرى تشكيل لجنة تضم قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة، لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، وسيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك، بالأموال اللازمة لصرف المستحقات.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرفت أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، إضافة للزيادة الدورية للمعاشات، التي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من اول يوليو السابق، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.