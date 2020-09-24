منطقة كاراتيه الشرقية تستضيف بطولة الجمهورية التمهيدية لشرق الدلتا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

وأكد أن مثل هذه البطولات تعطي فرصة لإكساب اللاعب المهارات الأساسية التي تساعده على القياده منذ الصغر وخلق جيل واعٍ وسليم صحيًا وبدنيًا، وتعمل على خلق روح المنافسة الشريفه بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالرياضة وتضع الرياضيين ضمن رؤيه 2030.

من جهته، أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن منطقة الشرقية للكاراتيه سوف تقوم بإستضافة بطوله الجمهورية التمهيدية لقطاع شرق الدلتا بدءًا من اليوم الخميس 23 سبتمبر وتستمر حتي السبت 25 سبتمير الجاري للمرحلة السنية بين 15-18 سنه للتنافس بين أبطال محافظات (الشرقية - القليوبية - دمياط - الدقهلية) وذلك باستاد جامعة الزقازيق من الساعة الرابعة عصرًا وحتي العاشرة مساء بحضور الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي.

أكد وكيل الشباب والرياضة، اتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطولة، بالتنسيق بين اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد والفرع، من خلال القيام بتعقيم الملاعب وأماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين وقياس درجة الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام.