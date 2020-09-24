توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء السبت، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة الجمعة على بعض المناطق من الوجه البحري بنسبة 30%، وعلى السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%، وعلى السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 40%، أما السبت فتنحصر فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 30%.

طقس الجمعة 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29

طقس السبت 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27

طقس الأحد 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27