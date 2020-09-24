بتوجيهات الرئيس.. مشروعات استثمارية جديدة باستاد القاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي مجموعة خليجي لـ الاستثمار الرياضي، لبحث مشاركتهم في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة.

عروض مسؤولي "خليجي للاستثمار الرياضي وتصوراتهم"

وعرض مسؤولو "خليجي للاستثمار الرياضي"، تصورًا كاملًا حول الاستثمار في إنشاء فرع نادي النادي بهيئة استاد القاهرة، وإنشاء عدد من المباني الاستثمارية بمحيط هيئة الاستاد.

وتضمن العرض المكونات الإنشائية التي سيتضمنها فرع نادي النادي، بهيئة استاد القاهرة منها مبني للاسكواش، ومبنى ناد صحي، وفندق رياضي، ومنطقة ملاعب تنس دولية، ومبنى خدمات، ومبني حمام سباحة، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومبنى اجتماعي، ومنطقة ملاعب لرواد النادي، ومحال تجارية.

لقاءات متعددة للوزير مع المستثمرين في القطاع الرياضي

يأتي ذلك ضمن عدد من اللقاءات يعقدها وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من المستثمرين، لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وطالب وزير الشباب والرياضة، مجموعة "خليجي للاستثمار الرياضي" بتقديم التصور الكامل لإنشاء فرع نادي النادي بهيئة الاستاد، والمشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها بمحيط الاستاد، على أن يتضمن العرض الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات والحجم الاستثماري لها تمهيدًا لدراسة العرض المقدم من جوانبه كافة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، نهج الوزارة نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت مطلع الشهر الحالي، الانتهاء من تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب، بمحافظات الجمهورية، بينها 7 مشروعات بمراكز شباب محافظة الدقهلية، وجار الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة إنشائية قدرها 37.3 مليون جنيه.