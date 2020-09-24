85 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء العشوائي في الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد غراب أن المراكزالتكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة، تشهد توافداً كثيفاً من المواطنين للتصالح لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، وتم تقديم 85 ألفًا و316 طلبًا من المواطنين حتى 23 سبتمبر الجاري.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظه طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت، ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة حتى حصول أخر مواطن على خدمته من تلك المراكز؛ لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أنه أعطى تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف وغيرها، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.