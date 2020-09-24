إخلاء سبيل 3 شباب من قضية مشاجرة بـ"شومة" في الدقهلية

نظر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، قضية مصرع شاب متأثرًا بضربه على رأسه بـ"شومة" فى مشاجرة بين عائلتين، وأمر بإخلاء سبيل كل من والد واثنين من أشقاء المجني عليه بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، واستمرار حبس شقيقين متهمين في القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكد جمال مأمون، محامي المتهمين، أن الضرب كان بشومة عندما حاول المتهم "عمر م. أ." الدفاع عن نفسه وأهله بخشبة غير معدة سلفا، وجاءت الضربة في الرأس مما سببت إصابة المجني عليه وأودت بحياته، فيما لم يشارك الأخ الثاني" خالد" في الضرب.

وأوضح مأمون للمحكمة أن المشاجرة رصدها مقطع فيديو سيقدمه للمحكمة يثبت تفاصيل ما جرى خلال المشاجرة.

وأمرت المحكمة في نهاية الجلسة بإخلاء سبيل 3 من أسرة المجني عليه" كريم ممدوح فوزي، 25 سنة، وهم "والده، وشقيقاه خالد، ومحمد"، بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، فيما أمرت باستمرار حبس المتهمين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يوم 27 أغسطس الماضي، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز طلخا، بوجود مشاجرة بين الجيران في منطقة المجمع الإسلامي.

وانتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وتمكنوا من ضبط طريفي المشاجرة، ونقل اثنين من المصابين إلي المستشفى للعلاج.

وعقب ذلك أخطرت مستشفى الطوارئ مركز الشرطة بوفاة "كريم ممدوح فوزي، 25 سنة، متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين الجيران استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والشوم، وضرب أحد طرفي المشاجرة المجني عليه بشومة على رأسه مما تسبب في إحداث إصابته بنزيف في المخ، مما تسبب في وفاته.

وألقت مباحث المركز على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة بينهم شقيقان وهما "عمر م. أ" وشقيقه "خالد"، ومن طريق المجني عليه والده وشقيقيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9307 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.