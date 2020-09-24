لندن السينمائي يضم فيلم "صوت الإنسان" للمخرج بيدرو المودوفار

أعلن مهرجان لندن السينمائي عن إضافة الفيلم القصير "صوت الإنسان" إلى قائمة الأفلام المعروضة بالدورة المقبلة، التي ستقام من يوم 7 وحتى 18 أكتوبر.. بحسب موقع Variety.

وفيلم صوت الإنسان من إخراج بيدرو المودوفار الذي شارك في تأليفه مع Jean Cocteau، ومن بطولة الممثلة تيلدا سوينتون

ومدة الفيلم 30 دقيقة، بحسب موقع IMDB، ويحكي عن محادثة هاتفية أخيرة لإحدى النساء مع حبيبها، والذي يخطط للزواج من امرأة أخرى.

ومخرج الفيلم بيدرو المودوفار يعتبر واحد من أشهر المخرجين في إسبانيا، أخرج وكتب العشرات من الأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2003، في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم Hable con ella

وترشح "بيدرو" لجائزة بافتا 12 مرة، وحصدها 6 مرات، بالإضافة إلى العشرات والترشيحات الأخرى.

أما بطلة الفيلم تيلدا سوينتون ولدت 5 نوفمبر 1960 في لندن، وحصدت خلال مسيرتها الفنية عددًا كبيرًا من الجوائز منها أوسكار عن دورها المساعد في Michael Clayton وذلك عام 2008.

وترشحت تيلدا 3 مرات لجوائز جولدن جلوب، وترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة عام 2008 عن دورها المساعد في فيلم Michael Clayton.

يذكر أن مهرجان لندن السينمائي تابع لمعهد الأفلام البريطاني، سيقيم فعاليات نسخته الرابعة والستين عبر الإنترنت من يوم 7 وحتى 18 أكتوبر.

وسيكون هناك 50 عرضًا أوليًا للمهرجان الافتراضي، يشاهدها الجمهور من المنزل.

وسيتم تقديم كل فيلم مع مقدمة أو سؤال وجواب وستكون هناك محادثات على الشاشة مع كبار صانعي الأفلام والممثلين.

وسيحل الجمهور محل لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان.. وسيقوم بالتصويت على الجوائز في أربع فئات -fiction feature، والوثائقي والفيلم القصير وXR. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل افتراضي مباشر.

ومن المقرر أن تستمر جائزة IWC Schaffhausen Filmmaker Bursary السنوية بالاشتراك مع معهد الفيلم البريطاني التي تمنح كاتبًا أو مخرجًا أو كاتبًا بريطانيًا للمرة الأولى أو الثانية 50000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 62360 دولارًا.

سيتمكن مندوبو الصناعة والإعلام، من الوصول افتراضيًا إلى البرنامج الذي يتضمن اجتماعات المشترين والبائعين، والمحادثات والأحداث.

وقالت مديرة المهرجان السينمائي، تريشيا توتل في وقت سابق: "مثل العديد من الأحداث الحية الأخرى حول العالم، كان علينا أن نجري تغييرات على خططنا للحد من انتشار كورونا".