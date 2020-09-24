الشرقية تضع خطة لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

عقد سعد الفرماوي السكرتيرالعام لمحافظة الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد اجتماعاً موسعا مع مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واتخاذ كافة التدابير الإحترازية.

وخلال الاجتماع تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي والمرور المستمر لتسليك البالوعات وكذلك تسليك غرف الصرف الصحي (المطابق) وصولا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركه الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.

كما تم التأكيد على الاستعداد التام لتجهيزغرف العمليات اعتبارا من اليوم في المحافظة والمراكز والمدن والتواصل مع الجهات الأخرى من ( شركة المياه – الكهرباء – الإسعاف - الحماية المدنية - المستشفيات) للمتابعة وتلقي الشكاوى وحلها فورا والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركه المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار وذلك بصيانتها وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف خاصة مصرف بحر البقر وحصر بالوعات الأمطار والأماكن التي بها بالوعات وما تم تطويره منها وعدد سيارات الكسح وحالتها الراهنة وموافاتنا بتقرير مفصل للعرض على المحافظ.

كما تم توجيه مدير مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مراكز الشباب المقرر تحديدها كمقرات للإيواء وفتحها لإستقبال المواطنين في حالة حدوث أي أزمة مع إعداد خطة جيده للتعامل السريع مع الموقف في حينه.

وتم التنبيه على مدير مديرية التضامن الإجتماعي بتحديد مراكز الإيواء والإغاثة اعتبارا من اليوم وتجهيز الأماكن المخصصه لهذه الأزمات.

وخلال الاجتماع أفصحت مديريتي التربية والتعليم والأوقاف عن خطتهما لتوعية الطلاب بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفه وكذا المواطنين في المساجد لكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة والتنبيه بعدم السير بجوار أعمدة واكشاك الكهرباء أو التعرض لأي مخاطرأخرى.

وفي نهاية الاجتماع تم التنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من تجهيز غرفة عمليات بالشركة والتحقق من تشغيل المحطات بكامل طاقتها وكذا روافع الصرف الصحي والتأكد من عمل المولدات بكفاءة بالإضافة إلى تجهيز سيارات الكسح وحصر عددها مع بيان مدى صلاحيتها وإعداد تقرير مفصل للعرض على المحافظ.