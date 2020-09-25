صراع رجال الأعمال والنواب السابقين والأطباء بانتخابات البرلمان بدمياط

اشتعلت المنافسة بين المرشحين على المقعد الفردي في انتخابات البرلمان بدائرة "فارسكور - الزرقا - كفر سعد ومدينة السرو" ويقع مقر الدائرة بكفر سعد، حيث يخوض المعركة الانتخابية حمدي عبدالمجيد شلبى عاشور الشهير بـ"العمدة"، والذي خرج من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ أمام منافسه مرشح حزب مستقبل وطن الذي فاز بالمقعد أحمد عبدالشافي البلشي ليعود شلبي إلى حلبة الصراع مجددا ترشحه على المقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب.

كما يخوض الانتخابات أيمن يوسف فتحي رخا رجل أعمال عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي والذي يحظى بشعبية بين أبناء دائرته كفر سعد والسيد عبدالحميد علي شعير ابن قرية كفور الغاب، واللواء العزب حسن العراقي ابن مدينة السرو بدائرة الزرقا والمرشح عن الدائرة الثانية والذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء دائرته.

هذا إلى جانب ترشح الدكتور محمود حمدي السيد مشعل ابن قرية ميت الخولي عبدالله دائرة مركز الزرقا والذي يشغل منصب نائب مدير معهد أورام دمياط والمعروف بين أبناء دائرته بـ"طبيب الغلابة" ويحظى مشعل بشعبية جارفة بين أبناء دائرته سواء كانوا شبابا أم رجالا.

وينضم إلى قطار المرشحين من رجال الأعمال حسن عبدالوهاب عيسى نقيب الفلاحين، ويعمل رجل أعمال ويحظى بشعبية كبيرة بين أبناء كفر سعد مسقط رأسه نظرا لما يقدمه من خدمات للرياضيين والفلاحين، هذا ويخوض صراع الانتخابات الدكتور أبو المعاطي مصطفى النائب البرلماني عن دائرة كفر سعد والذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء دائرته ويعمل أستاذا جامعيا يدرس مادة حقوق الإنسان لطلاب الجامعة كما يخوض الانتخابات عن ذات الدائرة المهندس محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمرشح عن القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن.