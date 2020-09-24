عمرو خليل يواصل كشف أكاذيب الإخوان: "متخليش حد يخدعك"

استعرض الإعلامي عمرو خليل، من خلال تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، عددا من أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان، والتي تسعى من خلالها لتشويه صورة مصر، وما تقدمه الدولة المصرية للمواطن، من خلال فقرة باسم "متخليش حد يخدعك".

وفند "خليل" خلال تلك الفقرة، عددا من شائعات الإخوان، وأكاذيبهم فيما تخص مبادرة مصر لعلاج فيروس سي، وأمراض الكبد المختلفة، والتي ظهر من خلالها عدد من التدوينات لأشخاص منسوبين للتنظيم الإرهابي وهم يحاولون إرهاب الناس فيما يخص علاج فيروس سي، وأمراض الكبد.

ومن خلال التدوينات التي عرضها "خليل" لحساب باسم "محمود خفاجي" والتي ناشد فيها المواطنين بعدم النزول للعلاج بفيروس سي، لأنه يؤدي إلى سرطان الكبد، والعديد من الأمراض الأخرى، من أجل ترهيب المواطنين، حيث رد عليه الإعلامي قائلا إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وهدفه إخافة المواطنين فقط لا غير.

واستعرض "خليل" التناقض بين تدوينتين للإخوان، قالوا في واحدة إن مصر خالية من فيروس سي، وأن الدولة تحاول أن تحقق إنجازات من الوهم، ومن خلال تدوينة أخرى يقولون إن مصر أكثر دولة بها نسبة مرضى بفيروس سي في العالم كله، ساخرا منهم: "اتفقوا على الكذبة الأول قبل ما تطلعوا بيها للناس".

وعرض الإعلامي، ردا حاسما على كل لجان الإخوان، من خلال المجلة العالمية "Scientific American"، والتي أشادت بعلاج مصر لمرض فيروس سي، والتخلص منها، وأكدت أن مصر قد تكون الدولة الأولى في القضاء على الفيروس.