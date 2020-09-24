طقس الجمعة مائل للحرارة نهارا ولطيف على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

ويكون الطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 24

وادى النطرون 31 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 34 24

بنى سويف 34 24

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 29

إدفو 40 29